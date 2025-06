Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Farbsprayer auf frischer Tat ertappt (30.05.2024)

Konstanz (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen haben Beamte des Polizeireviers Konstanz Freitagnacht einen Farbsprayer auf frischer Tat geschnappt. Gegen 23.45 Uhr teilte ein Passant mit, dass ein Mann in der Spanierstraße und am Rheinsteig Mülleimer beschmiere. Die daraufhin umgehend ausgerückte Streife nahm den Sprayer nach kurzer Flucht zu Fuß vorläufig fest. Die Beamten stellten fest, dass der 21-jährige Mann den Schriftzug "HNT" angebracht hatte - dieser Schriftzug ist seit 2024 vermehrt im Stadtgebiet angebracht worden. Die Ermittlungen dauern an.

