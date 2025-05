POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kabeldiebstahl von einer Baustelle in der Gemeinde Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 17. Mai 2025, gegen 15:15 Uhr, ist ein Kind in Ganderkesee verletzt worden. Die Unfallverursacherin wird nun gesucht. Zur Unfallzeit befuhr ein 12-jähriges Kind aus Ganderkesee mit seinem Fahrrad die Straße "Am Steinacker" in Richtung der Grüppenbührener Straße. Kurz nach dem Verlassen des Schulgeländes ...

mehr