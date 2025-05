POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf in der Gemeinde Ovelgönne

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 12. Mai 2025, gegen 08:00 Uhr, wurde eine Radfahrerin in Wüsting leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wird gesucht. Zur Unfallzeit befuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem schwarzen Pkw die Straße "An der Schule" und beabsichtigte nach rechts in die ...

mehr