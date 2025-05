Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma +++ Freigabe der Autobahn 28

Delmenhorst (ots)

Am 19. Mai 2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Brandörtlichkeit und der darauf befindliche Funkturm durch einen Statiker erneut in Augenschein genommen. Hierbei konnten zuvor bestehende Gefahren durch brandbedingte Beschädigungen an der Statik ausgeschlossen werden.

Die Autobahn 28 konnte in der Folge gegen 15:15 Uhr für beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden.

+++ ursprüngliche Pressemittelung +++

Hatten/Munderloh: Großbrand auf Gelände einer Recyclingfirma, Vollsperrung BAB 28 zw. Kreuz Oldenburg-Ost und AS-Hude, Löscharbeiten und Vollsperrung dauern an

Am 16.05.2025, um 21.58 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf dem Gelände einer großen Recyclingfirma in der Straße Gewerbepark in Hatten (OT Munderloh).

Zunächst brannten auf dem an die BAB 28 angrenzenden Firmengelände u. a. mehrere Altfahrzeuge und Reifenstapel.

Das Feuer breitete sich schnell auf eine Fläche von ca. 50 * 40 Meter aus.

Im weiteren Verlauf konnte ein Übergreifen des Brandes auf eine Halle (ca. 60 * 20 Meter groß) und ein Bürogebäude nicht verhindert werden.

Beide Gebäude gerieten in Vollbrand und wurden zerstört.

Die BAB 28 musste am 17.05.2025, ab 01.40 Uhr, aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der AS-Hude in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Vollsperrung) werden.

Auf dem brandbetroffenen Gelände steht ein hoher Funkturm/-mast, der durch die sehr große Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Mast könnte instabil geworden sein und ggfs. auf die BAB 28 stürzen. Ein Statiker wurde hinzugezogen, kann diesbezüglich jedoch noch keine Angaben machen. Rund um den Mast brennt es lichterloh.

Es erfolgten Lautsprecher- und Rundfunkdurchsagen. Außerdem wurde die Bevölkerung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) gewarnt. Anwohner werden gebeten, aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr ist mit über 230 Mann im Einsatz (bislang die freiwilligen Feuerwehren Neerstedt, Falkenburg, Beckeln, Colnrade, Dingstede, Kirchhatten, Sandkrug, Wüsting, Altmoorhausen, Littel, Wardenburg, Wildeshausen, Delmenhorst-Süd und Hasbergen, außerdem die Berufsfeuerwehren Oldenburg und Delmenhorst, sowie das THW).

Die Löscharbeiten dauern an und ein Ende ist nicht absehbar.

Bezüglich der Vollsperrung der BAB 28 können keine Angaben zur Dauer gemacht werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an.

Verletzte Personen gibt es nicht zu beklagen.

Der Schaden lässt sich schwer einschätzen, dürfte sich jedoch in Millionenhöhe bewegen.

