POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem Kind in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 17. Mai 2025, gegen 15:15 Uhr, ist ein Kind in Ganderkesee verletzt worden. Die Unfallverursacherin wird nun gesucht.

Zur Unfallzeit befuhr ein 12-jähriges Kind aus Ganderkesee mit seinem Fahrrad die Straße "Am Steinacker" in Richtung der Grüppenbührener Straße. Kurz nach dem Verlassen des Schulgeländes fuhr unmittelbar vor dem Kind ein schwarzer Pkw von dem Parkplatz der angrenzenden Sporthalle auf die Straße "Am Steinacker" und missachtete den Vorrang des Kindes. Dieses kollidierte in der Folge mit dem Pkw und stürzte.

Die Fahrzeugführerin kümmerte sich zunächst um das Kind, verließ den Unfallort jedoch ohne ihre Personalien anzugeben.

Die Fahrzeugführerin oder Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise auf die Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ganderkesee unter 04222/946950 zu melden.

