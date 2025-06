Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worlbingen, Lkr. Konstanz) Rund 5.000 Euro Schaden infolge Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen (01.06.2025)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht in der Worblinger Straße am Sonntagabend verursacht. Gegen 18.45 Uhr prallte der Unbekannte einen am Straßenrand abgestellten Chevrolet Captiva und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeuge geben können, es soll sich um einen silbernen Wagen handeln, werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell