Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrecher erbeuten Alkohol++In Graben gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbrecher erbeuten Alkohol+ Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Paulsbergstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Aus dem Restaurant entwendeten sie verschiedene Flaschen Alkohol und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen können Hinweise zu den Tätern der Polizei Achim unter 04202-9960 mitteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Graben gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Toyota verursachte am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der Teufelsmoorstraße alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall und verletzte sich dabei leicht. Nach ersten Informationen war er auf der L153 in Richtung Worpswede unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum streifte er mit seinem Fahrzeug einen Baum und kam anschließend im Graben zum Stehen. Der Toyota musste von einem Abschlepper aus dem Graben geborgen werden. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell