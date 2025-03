POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 15.03.2025

LK Verden und Osterholz-Scharmbeck (ots) - Bereich PI Verden Für den Bereich Verden liegen keine presserelevanten Meldungen vor. Bereich PK Achim Einbruchdiebstahl in Achim Ortsteil Uphusen Am Mittwochnachmittag kam es in Achim im Ortsteil Uphusen in der Straße Klinkdamm zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür des Hauses auf und gelangten so in das Innere. ...

mehr