Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Auto an die Wand gesetzt +++ Motorradfahrer schwer verletzt +++ Polizei sucht "falschen" Kollegen +++ Schlägerei in Verden +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Auto an die Wand gesetzt

Ottersberg. Am Sonnabendmorgen wurde die Polizei zu einer Tankstelle in Ottersberg gerufen. Dort war ein Autofahrer gegen eine Wand und anschließend davongefahren. Die Polizisten konnte den 41jährigen Ottersberger zu Hause antreffen und mussten feststellen, dass er stark betrunken war, was auch den Unfall erklären dürfte. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. An Wand und Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 EUR.

Motorradfahrer schwer verletzt

Riede. Am Sonnabendnachmittag wollte ein 58jähriger Bremer mit seinem VW Passat vom Okeler Damm in die Bremer Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 32jährigen Bremer Motorradfahrer, der auf der Bremer Straße fuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich trotz schwerer Verletzungen nicht in Lebensgefahr. An Auto und Motorrad entstand ein Schaden von etwa 20.000 EUR. Zur Ermittlung der Unfallursache setzte die Polizei ein spezielles Messverfahren ein. Hierbei wurde sie vom Technischen Hilfswerk aus Achim unterstützt. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Polizei sucht "falschen" Kollegen

Verden. Am späten Samstagabend hielt ein dunkler Pkw auf der Bremer Straße neben einem Fahrradfahrer. In dem Fahrzeug befanden sich zwei männliche Personen. Das Fahrzeug hatte ein Blaulicht auf dem Dach. Der Fahrer gab sich Polizeibeamter aus und wollte den Fahrradfahrer kontrollieren. Da dem Radfahrer die Gesamtumstände äußerst suspekt waren, wollte er die Dienstauswiese der beiden Männer sehen. Diese konnten sich nicht ordnungsgemäß ausweisen, verließen daraufhin fluchtartig die Örtlichkeit und fuhren in Richtung Innenstadt. Sich unberechtigt als Polizeibeamter auszugeben stellt eine Straftat dar. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw und den Insassen machen können, sich dringend bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Schlägerei in Verden

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag am es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants zu einer Schlägerei. Dabei schlugen mehrere Personen auf einen Mann ein, der glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt wurde. Als unbeteiligte Zeugen auf die Situation zukamen, flüchteten die Täter mit mehreren Pkw. Ein Fahrzeug konnte während den Fahndungsmaßnahmen kontrolliert werden. Der Fahrer gab zunächst falsche Personalien an. Dies tat er wohl nicht ohne Grund. Denn nachdem die "richtigen" Personalien ermittelt werden konnten, stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Landkreis Osterholz:

+++ Unfall in Osterholz-Scharmbeck +++ Unfallflucht in Schwanewede +++

Unfall in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagvormittag kam es auf der Schwanewede Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Dame fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr haltenden Pkw VW eines 57-jährigen Mannes auf. Die 52-jährige Beifahrerin im VW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Schwanewede. Am Freitagabend verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam im Einmündungsbereich Vorbucher Straße / Steller Heide von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und die angrenzende Grünfläche. Anschließend durchfuhr er einige Büsche, bis er mit einem Verkehrsschild kollidierte. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Sein Fahrzeug dürfte einen nicht unerheblichen Schaden davongetragen haben. Es wurden diverse Fahrzeugteile an der Unfallstelle aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher, das beteiligte Fahrzeug oder den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter Tel. 04791/3070 oder Polizei Schwanewede unter Tel. 04209/918650 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell