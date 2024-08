POL-OE: Anzeige wegen Online-Betrugs

Drolshagen (ots) - In gleich zwei Gebäude sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag (5. August) auf Dienstag (6. August) eingedrungen. In dem ersten Fall brachen Unbekannte gegen 02:30 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Gerberstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen sie dafür ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Ladeninneren. Da Zeugen durch die Beschädigungen an der Fensterscheibe ...

