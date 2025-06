Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz Kaufland - Zeugenaufruf (30.05.2035)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Freitagabend hat sich auf dem Parkplatz des Kauflands in der Georg-Fischer-Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr einen geparkten Audi Q3, wobei er einen Schaden in Höhe von über 5.000 Euro verursachte. Ohne sich um eine Regulierung des Sachschadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell