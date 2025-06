Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Bewohner bemerkt Einbrecher (29.05.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind Donnerstagnacht, zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr, in eine Wohnung in der Hardtbergstraße eingebrochen. Nachdem sie zunächst den Rollladen nach oben schoben und die Terrassentür aufhebelten, betraten sie die Wohnung. Hier bemerkte der Bewohner die beiden Täter, woraufhin diese durch die Wohnungstür das Weite suchten, ohne etwas entwendet zu haben. Erst am Folgetag erstattete der 88-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet Personen, die zum oben angeführten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hardtbergstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

