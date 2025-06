Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Aquaplaningunfall auf der B33 - Audi prallt in Mittelschutzplanke und in Mercedes Sprinter (03.06.2025)

Allensbach, B33, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 33 ein Aquaplaningunfall ereignet. Gegen 07.15 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit einem Audi A3 in Richtung Konstanz. Kurz nach der Anschlussstelle Allensbach-West verlor die Frau auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in die Mittelschutzplanke. Von dort abgewiesen geriet der Audi ins Schleudern, touchierte im Anschluss einen von hinten heranfahrenden Mercedes Sprinter und prallte in die rechte Leitplanke. Dort blieb der Audi schließlich stehen. Mit hydraulischem Rettungsgerät befreite die Freiwillige Feuerwehr Allensbach die Fahrerin aus ihrem Auto. Ein Rettungsdienst brachte die verletzte Frau zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Fahrer des Sprinters sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Um den Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, und den nicht mehr fahrbereiten Sprinter kümmerten sich Abschleppunternehmen. Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von über 40.000 Euro entstanden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Konstanz voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung richtete die Straßenmeisterei ein.

