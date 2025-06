Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Gefährliche Körperverletzung in Worms - Polizei sucht Zeugen

Worms (ots)

Am Samstagabend, den 07.06.2025, kam es gegen 20:15 Uhr in der Ludwigstraße in Worms zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Mann nicht unerheblich verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand traf der Geschädigte zuvor in einer Bar auf vier bislang unbekannte Männer. Nachdem sie gemeinsam die Lokalität verlassen hatten, begaben sie sich zu Fuß weiter entlang der Ludwigstraße. Im weiteren Verlauf schlugen die Männer plötzlich gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Als dieser zu Boden ging, traten die Männer weiter auf ihn ein.

Erst durch das Eingreifen bislang unbekannter Zeugen ließen die Männer von dem am Boden liegenden Mann ab und flüchteten anschließen mit einem PKW vom Tatort.

Die Polizei Worms bittet mögliche Zeugen - insbesondere jene, die dem Geschädigten zur Hilfe kamen - sowie Personen mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat oder den Tätern, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell