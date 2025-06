Polizei Münster

POL-MS: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in der Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.06./18.06.) ist es am Brunnen auf dem Lambertikirchplatz und an einem Brunnen am Spiekerhof zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas gesehen haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge schmierten bislang Unbekannte rote Farbe an die Brunnenskulpturen. Das Wasser im Lambertibrunnen ist durch die Farbe verunreinigt worden. Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell