Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsteilnehmer melden Trunkenheitsfahrten

Alzey (ots)

Gleich zweimal haben aufmerksame Zeugen betrunkene Verkehrsteilnehmer gemeldet.

Am gestrigen Samstag ging gegen 18:30 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein, in dem ein Zeuge einen Pkw meldete, welcher auf der A63 von Mainz kommend in Richtung Alzey unterwegs war. Der Zeuge berichtete, dass der Fahrer starke Schlangenlinien fahren würde. Der Pkw verlies die A63 an der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim und konnte kurz darauf von einer Streife der Polizeiinspektion Alzey kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,03 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am heutigen Sonntag meldeten Zeugen ebenfalls gegen 18:30 Uhr einen betrunkenen Fahrradfahrer der in der Alzeyer Innenstadt unterwegs war. Eine Streife konnte den Mann dann in der Spießgasse einer Kontrolle unterziehen. Hier ergab der Atemalkoholtest einen erschreckend hohen Wert von 3,75 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

