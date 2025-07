Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Suche nach Zeugen dauert an

Alzey (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, stürzte ein 34-Jähriger von einem Balkon in Alzey, Rodensteiner Straße und verletzte sich hierbei schwer. Die Hintergründe zu den Umständen des Sturzes sind nach wie vor Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Es werden weiterhin Zeugen des Vorfalles gesucht und gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an diese übermittelt werden.

