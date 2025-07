Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Zeugenaufruf - Unfall mit verletzter Person

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 02.07.2025 kam es gegen 15:00 Uhr auf der Spießgasse in Alzey zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 43-jähriger PKW-Fahrer bog von der Straße "Am Damm" in die Spießgasse ab und kollidierte hierbei mit einem 46-jährigen Fußgänger, der sein Fahrrad auf der Spießgasse schob. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zum Unfallzeitpunkt zwei Passanten auf dem Gehweg in unmittelbarer Nähe befunden haben, die möglicherweise Angaben zum genauen Unfallhergang machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

