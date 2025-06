Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfallprävention bietet 3-tägiges E-Bike/Pedelec Seminar für Seniorinnen und Senioren an

Wesel (ots)

Eine kleine Berührung der Pedale und schon macht das Pedelec einen Schub nach vorne!

Die elektrisch unterstützten Räder haben andere Fahreigenschaften als ein herkömmliches "normales" Fahrrad.

Leider sind Pedelec-Fahrende immer wieder in Unfälle verwickelt und verletzen sich dabei teilweise schwer. Oft tragen sie auch keinen Helm.

Um etwas gegen diesen Trend zu tun, bietet die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Wesel ein kostenloses 3-tägiges Seminar und Fahrsicherheitstraining für E-Bikes/Pedelecs an.

Zielgruppe sind in diesem Fall ausschließlich Seniorinnen und Senioren (65+).

Das Seminar startet am Montag, den 30. Juni 2025, um 9 Uhr, im Polizeidienstgebäude an der Schillstraße 46 in Wesel und endet an diesem Tag gegen 10.30 Uhr.

Der zweite Seminartag findet am Mittwoch, den 2. Juli 2025, von 9 - 12 Uhr, auf dem Parkplatz der Niederrheinhalle Wesel, An de Tent 1 statt.

Hier werden u. a. praktische Übungen mit dem eigenen E-Bike/ Pedelec durchgeführt.

Der dritte Seminartag findet am Montag, den 7. Juli 2025, von 9 - 12 Uhr, auf dem Parkplatz der Niederrheinhalle Wesel, An de Tent 1 statt.

Aufgrund beschränkter Teilnehmerplätze ist eine verbindliche Anmeldung für alle drei Tage erforderlich.

Anmeldungen sind telefonisch und per Mail möglich:

Tel.: 0281-107-7777

Mail: pedelectraining@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell