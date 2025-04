Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Brandlegung im Zentrum Oberwiehre - Zeugenaufruf

In einem Haushaltswarenladen ("Tedi") im Zentrum Oberwiehre in Freiburg hat es am Montag, 31.03.2025, gebrannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entzündete ein Unbekannter zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr ein oder mehrere Wollknäuel in einem Regal der Filiale. Eine Kundin entdeckte das Feuer, sodass dieses durch Beschäftigte des Ladens gelöscht werden konnte, bevor der Brand sich ausbreitete. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der im Regal abgelegten Wolle.

An der Brandausbruchstelle soll sich neben der Kundin, die das Feuer bemerkte, auch ein circa neun Jahre alter Junge aufgehalten haben, welcher den Brandausbruch möglicherweise beobachten konnte.

Sowohl die bislang unbekannte Kundin als auch der neunjährige Junge kommen für den Vorfall als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeiposten Freiburg-Littenweiler (Tel. 0761 557560 0) zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882 4421) rund um die Uhr entgegen.

