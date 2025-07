POL-PDWO: Umgekippte Kehrmaschine sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 420 in Wörrstadt

Udenheim (ots) - Udenheim Eine Autofahrerin wurde am gestrigen Samstag bei einem Verkehrsunfall gegen 16:30 Uhr in Udenheim schwer verletzt. Die vermutliche Unfallursache - mangelhaftes Schuhwerk. Die Frau war im Bereich Bahnhofs-/Osterstraße unterwegs als sich ein von ihr getragener Hausschuh so unter den Pedalen ihres Fahrzeuges verklemmte, dass sie die Bremse nicht mehr betätigen konnte. Die Autofahrerin ...

mehr