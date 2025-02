Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 33-Jährigen und vollstreckt U-Haftbefehl

Essen - Herne (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Nachmittag (19. Februar) einen Mann, nachdem dieser mit erhöhtem Tempo mit seinem Fahrrad über den Bahnhofsvorplatz in Essen fuhr. Die Überprüfung seiner Person ergab, dass eine Staatsanwaltschaft mit einem Untersuchungshaftbefehl nach ihm fahnden ließ.

Gegen 16:55 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes wurden die Beamten auf einen 33-Jährigen aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Haupteingang des Bahnhofsgebäudes zu fuhr. Die Uniformierten hielten den deutschen Staatsbürger daraufhin an und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Zur Feststellung seiner Identität händigte der Mann aus Herne den Polizisten seinen Personalausweis aus, wodurch seine Identität zweifelsfrei festgestellt wurde. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach dem Deutschen fahnden ließ. Das Amtsgericht Herne-Wanne hatte Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet, da er beschuldigt wird einen gemeinschaftlichen Diebstahl begangen zu haben, bei dem er und sein Begleiter mehrere gefährliche Gegenstände mit sich führten. Demnach soll der Gesuchte sich am Tattag mit einem weiteren Mann zu einem leerstehenden Gebäude in Herne begeben haben, dort eingebrochen sein und schließlich ein circa ein Meter langes Erdungskabel und eine Glühbirne gestohlen haben. Dabei soll der Angeklagte zwei Messer und der Mitangeklagte diverse Schneidewerkzeuge mit sich geführt haben. Da der 33-Jährige der Hauptverhandlung im Januar ferngeblieben war, ließ die Staatsanwaltschaft Bochum nun per Haftbefehl nach ihm suchen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Deutschen fest und führten ihn anschließend der Bundespolizeiwache zu. Vor Ort wurde seine Identität mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei bestätigt.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Bundespolizisten den Mann aus Herne dem Polizeigewahrsam in Essen zu. Von dort aus wird er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

