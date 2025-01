POL-WHV: Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Wilhelmshaven - 57-Jährige leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) - Am Freitag ereignete sich im Zeitraum von 11:10 Uhr bis 11:40 Uhr im Heuweg auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes ein Verkehrsfall, bei dem ein bislang unbekannter Verursacher einen dort parkenden grauen Pkw der Marke VW Typ Tiguan beschädigte. Am Pkw entstanden Sachschäden an der Beifahrertür, der Verursacher verließ den Unfallort. ...

