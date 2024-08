Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall auf der A57, zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3Y

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 15.08.2024

Uhrzeit: 07:11 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Niederlande

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Am Donnerstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich die Einsatzstelle auf der Gegenfahrbahn befand. Da dies das Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Alpen ist, wurden sofort die drei Alpener Einheiten alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war diese bereits vorbildlich abgesichert. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Wuppertal kamen auf dem Weg zu einem Ausbildungstag in Weeze zufällig an der Unfallstelle vorbei. Auch ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Moers bemerkte die Unfallstelle und unterstützte bei der Absicherung. Schließlich kamen auch Einsatzkräfte der Johanniter Unfallhilfe an der Einsatzstelle vorbei und übernahmen die medizinische Erstversorgung einer verletzten Person. Die Feuerwehr Sonsbeck wendete an der Anschlussstelle Alpen und bot ebenfalls ihre Hilfe an.

Trotz eines großen Trümmerfeldes waren glücklicherweise keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Eine eingeschlossene Person war bereits von der Feuerwehr Wuppertal befreit und erstversorgt worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Alpen sicherten das Hochvoltfahrzeug und schalteten es stromlos. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut und anschließend fachgerecht entsorgt.

Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Autobahnpolizei konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die A57 in Fahrtrichtung Niederlande voll gesperrt, es bildete sich ein langer Rückstau.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell