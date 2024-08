Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verdächtiger Rauch und Sturmschäden

Durch einen technischen Defekt kam es zu einer leichten Rauchentwicklung in einem Heizungsraum, woraufhin die Einheiten Alpen und Menzelen am gestrigen Dienstag um 17:44 Uhr zum Mooßweg im Ortsteil Menzelen alarmiert wurden. Nach umfangreicher Erkundung mit der Wärmebildkamera konnte keine Feststellung gemacht werden, weitere Einsatzmaßnahmen waren nicht erforderlich. Die Einsatzkräfte konnten nach ca. 15 Minuten wieder in ihre Standorte einrücken.

Das kurze, aber heftige Unwetter am Dienstagabend führte ab 19:29 Uhr zu drei Einsatzstellen im Gemeindegebiet von Alpen. In allen Fällen waren Bäume umgestürzt und blockierten die Straßen. Die Bäume wurden mittels Motorkettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft wurde die Besetzung der Gerätehäuser um 21:00 Uhr beendet.

