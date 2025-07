Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt.

Flonheim / Armsheim (ots)

Gegen 12:20 Uhr ereignete sich am heutigen Montag ein Verkehrsunfall auf der L407 zwischen Flonheim und Armsheim. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem Spargelfeld neben der Landstraße zum stehen. Die Frau zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, zu. Sie wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die L407 zeitweise gesperrt.

