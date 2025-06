Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld an unbekannte Personen übergeben

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Samstag (31. Mai) wurde ein junger Mann auf dem Gelände einer Tankstelle an der Paul-Rüttchen-Straße gegen 21 Uhr von einem Unbekannten in englischer Sprache angesprochen. Der Mann gab an, dass ihm die Geldbörse gestohlen wurde. Er bat den Wegberger darum, die Tankfüllung zu bezahlen und versprach, das Geld auf das Konto des jungen Mannes zurück zu überweisen. Der 18-Jährige beglich die Rechnung an der Tankstelle. Danach erzählte der Unbekannte, dass er weiteres Bargeld benötigen würde, um wieder mit seiner Familie nach Irland zurückkehren zu können. Daraufhin zog der junge Mann an einem auf dem Tankstellengelände befindlichen Geldautomaten einen vierstelligen Betrag und übergab das Bargeld. Der Mann zeigte seinem Helfer sein Smartphone, auf dem er angeblich eine Rücküberweisung des Geldes angewiesen hatte. Als er schließlich noch mehr Geld forderte und dafür mit dem Teenager eine Bank aufsuchte, wurde der Wegberger misstrauisch und gab Probleme mit der Bankkarte vor. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem Pkw, an dem irische Kennzeichen angebracht waren. Er war zirka 170 Zentimeter groß, etwa Ende 40 und übergewichtig. Er trug eine blaue Jeans, ein Hemd mit rot/schwarzen Streifen und hatte eine Glatze sowie einen Rahmenbart. Im Fahrzeug befand sich neben einem etwa 13 bis 14 Jahre alten Kind eine etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau mit schulterlangen Haaren. Auch sie war korpulent und trug eine schwarze Leggings und ein schwarzes T-Shirt. Wer kann weitere sachdienliche Angaben zur Klärung der Identität der Tatverdächtigen machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Hückelhoven der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

