Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Auslieferungsfahrzeug und Pedelec

Erkelenz-Granterath (ots)

Am vergangenen Mittwoch (28. Mai) war ein 69 Jahre alter Erkelenzer gegen 9.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem linksseitigen Radweg der Tenholter Straße in Fahrtrichtung Tenholt unterwegs, als aus einer Firmenausfahrt ein weißer Transporter mit Euskirchener Kennzeichen (EU-) auf die Straße fuhr und dabei den Radfahrer erfasste, der daraufhin auf die Straße stürzte. Der dunkelhäutige Fahrer des Transporters, der vermutlich bei der Firma Pakete auslieferte, unterhielt sich nach dem Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Vor Ort verständigte man sich einvernehmlich, auf eine Unfallaufnahme sowie einen Personalienaustausch zu verzichten. Erst später stellte der Radfahrer fest, dass er doch Verletzungen erlitten hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet den Fahrer des Transporters, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell