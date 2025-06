Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger von Pkw erfasst

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am 1. Juni (Sonntag) ereignete sich auf der L 19 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Gegen 14.15 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann aus Erkelenz mit seinem Pkw auf der L 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Holzweiler unterwegs. In Höhe der Einmündung zu einem Feldweg trat aus bislang ungeklärten Gründen ein 30 Jahre alter Mann aus Hückelhoven unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer bremste, wich aus, aber konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision mit dem Auto erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell