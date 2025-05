Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexuelle Belästigung/ Zeugen gesucht

Wegberg-Uevekoven (ots)

Eine junge Frau aus Erkelenz war am 29. Mai (Donnerstag), gegen 22 Uhr, alleine auf dem Geh- und Radweg neben der L 3 von Uevekoven nach Schwanenberg unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Uevekoven bemerkte sie eine männliche Person hinter sich, die ihr offenbar folgte. Der Mann sprach sie an und fragte sie, ob sie den Weg gemeinsam gehen sollen. Dies lehnte die junge Frau ab und vergrößerte den Abstand zu ihm. Der Unbekannte folgte ihr jedoch weiterhin und begann zu laufen. Als er sie eingeholt hatte, kniff er sie wiederholt ins Gesäß. Daraufhin begann die junge Frau ebenfalls zu laufen. Der Mann folgte ihr bis zum Kindergarten an der Straße in der Schley in Schwanenberg und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Er war etwa 175 Zentimeter groß, 30 bis 40 jahre alt und dunkel gekleidet. Er trug einen längeren Vollbart, wirkte südländisch und sprach mit unbekanntem Aktzent. Zur Klärung der Tat werden Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten gebeten, sich zu melden. Auch Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Hinweise können auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg gegeben werden, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

