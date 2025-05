Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen

Wegberg-Merbeck (ots)

Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines an der Buchenstraße parkenden Fahrzeugs ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie einen Rucksack mit persönlichen Papieren und einem Schlüsselbund. Diese Gegenstände konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden und dem Eigentümer ausgehändigt werden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 29. Mai (Donnerstag).

Am Donnerstagmorgen, gegen 11.45 Uhr, bemerkten Anwohner der Hallerstraße in Merbeck, dass die Türen einen parkenden Fahrzeugs offenstanden und verständigten daraufhin die Polizei. Offensichtlich war jemand in das Fahrzeug eingedrungen und hatte es nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht fest. Die Ermittlungen zu beiden Taten und zu einem möglichen Tatzusammenhang, dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell