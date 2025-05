Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter und Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (29. Mai) kam es gegen 22.35 Uhr, in einer Gaststätte auf der Hochstraße zu einer Körperverletzung. Im Bereich der Toiletten wurde ein 49-Jähriger Mann aus Gangelt von einem unbekannten Täter zunächst lautstark angesprochen. Als der Gangelter versuchte, den Unbekannten zu beruhigen, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht. Beim Verlassen der Toilette traf der Täter auf eine 56-jährige Frau aus Heinsberg, die ebenfalls versuchte, ihn zu beruhigen. Der Mann schlug jedoch um sich und traf die Frau mit der Faust am Hinterkopf. Anschließend verließ der Mann das Lokal und entfernte sich mit einem Taxi in Richtung Aphoven. Der Unbekannte war zirka 25 bis 30 Jahre alt, hatte eine Glatze oder sehr kurze Haare und trug Tattoos im Gesicht, an den Schultern und am Hals. Er war dunkel gekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat die Tat beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

