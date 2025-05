POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg-Dremmen (ots) - Aus einem an der Erkelenzer Straße in Dremmen geparkten Lkw wurde am 27. Mai (Dienstag), zwischen 9.35 und 9.45 Uhr, ein Schlüsselbund entwendet. Der Schlüssel konnte kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

