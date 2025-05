Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec gestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Donnerstag, 29. Mai, gegen 4.35 Uhr, wurde aus einem Innenhof an der Straße Obere Haag, ein Pedelec entwendet. Videoaufzeichnungen der Tat zeigen, dass der Täter das Tor zum Hof mit einer Garagentor-Fernbedienung öffnet, die er zuvor aus einem parkenden Pkw entwendet hatte. Der Mann war mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Kappe und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

