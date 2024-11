Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Nordhausen (ots)

Beamte vom Nordhäuser Inspektionsdienst führten am Abend des 29.11.2024 mobile Verkehrskontrollen durch. Kurz nach 22 Uhr wurde ein Pkw Ford in Nordhausen / Bielener Straße der Kontrolle unterzogen. Bei dem 43-jährigen Kraftfahrzeugführer wurde hierbei Alkoholgeruch in der Atemluft wahr genommen. Nachdem ein Vortest den Anfangsverdacht auf einen Alkoholwert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit ergab, wurde dem Betroffenen die weitere Fahrt untersagt. Auf der Polizeidienststelle wurde in der Folge ein beweiserheblicher Atemalkoholtest durchgeführt, welcher die Tendenz des Vortestes mit einem Wert von 0,41 mg/l (entspricht 0,82 Promille) bestätigte. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze) wird gefertigt.

