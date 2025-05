Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zu Raubstraftat bei 68-Jährigen - LPI Gera berichtete am 13.05.2025

Greiz (ots)

Greiz. Bereits am Montag (12.05.2025) gegen 15:20 Uhr kam es in der G.-Hauptmann-Straße zu einem schweren Raub. Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnten zwei 16-jährige Tatverdächtige ermittelt und am Mittwoch (14.05.2025) vorläufig festgenommen werden. Bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte das vermeintliche Beutegut aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiter an. (SR)

