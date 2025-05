LPI-G: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Gera (ots) - Gera. Am Montag, dem 12. Mai 2025, ereignete sich gegen 15:20 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße in Gera ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen querte der Mann die Fahrbahn, ohne die in unmittelbarer Nähe befindliche Fußgängerampel zu nutzen. Dabei achtete er offenbar nicht auf den fließenden Fahrzeugverkehr. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer, ...

