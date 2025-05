Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Gera. Am Montag (12.05.2025) gegen 14:55 Uhr kam es an der Kreuzung Straße des Friedens und Vollersdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 75-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Vollersdorfer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 58-jährige Pkw-Fahrerin, welche stadtauswärts fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 58-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Bereich. Am Fahrzeug des 75-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Bereiches. Der Fahrer des Volvo blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

