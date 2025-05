POL-HS: Polizeibericht 151/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 31.05.2025

Wegberg-Merbeck (ots) - Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines an der Buchenstraße parkenden Fahrzeugs ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie einen Rucksack mit persönlichen Papieren und einem Schlüsselbund. Diese Gegenstände konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden und dem Eigentümer ausgehändigt werden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 29. Mai (Donnerstag). Am Donnerstagmorgen, gegen 11.45 Uhr, bemerkten Anwohner der Hallerstraße in ...

mehr