POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

A31 / Emsbüren (ots) - Am Freitag gegen 13.44 Uhr fuhr der 70-jährige Fahrer gemeinsam mit der 65-jährigen Beifahrerin eines Wohnmobils auf der A31 in Richtung Emden. In Höhe der Gemarkung Emsbüren kam es zu einer Rauchentwicklung im Fußraum des Iveco. Daraufhin fuhr der Fahrer das Wohnmobil-Anhänger-Gespann auf den Pannenstreifen welches kurz darauf in Brand geriet. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig ...

mehr