Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Wohnmobil durch Radfahrer beschädigt - Zeugen gesucht

Dörpen (ots)

Am Freitag gegen 20.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer auf der Schillerstraße aus Richtung Hoher Esch. Dabei fuhr er gegen ein am Straßenrand abgestelltes Wohnmobil der Marke Peugeot. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrzeughalter befand sich in diesem Moment in unmittelbarer Nähe und konnte sehen, wie der Radfahrer in Richtung Lessingstraße davonfuhr. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell