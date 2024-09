Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31

Emsbüren - Wohnmobil in Brand geraten

A31 / Emsbüren (ots)

Am Freitag gegen 13.44 Uhr fuhr der 70-jährige Fahrer gemeinsam mit der 65-jährigen Beifahrerin eines Wohnmobils auf der A31 in Richtung Emden. In Höhe der Gemarkung Emsbüren kam es zu einer Rauchentwicklung im Fußraum des Iveco. Daraufhin fuhr der Fahrer das Wohnmobil-Anhänger-Gespann auf den Pannenstreifen welches kurz darauf in Brand geriet. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen. Im Rahmen der anschließenden Löschmaßnahmen wurde die A31 für beide Richtungen temporär voll gesperrt. Anschließend wurde die A31 bis 18.40 Uhr in Richtung Emden halbseitig gesperrt um die Reinigungs- und Bergungsmaßnahme zu gewährleisten. Am Fahrzeug entstand durch den Brand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell