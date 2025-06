Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter entwendet

Heinsberg (ots)

Am Samstag (31. Mai) entwendeten Unbekannte zwischen 19.40 Uhr und 19.55 Uhr einen E-Scooter, der zuvor an der Westpromenade vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellt wurde. Am Sonntag (1. Juni) verschwand dann zwischen 14 Uhr und 19.20 Uhr auf der Ostpromenade ein weiterer E-Scooter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell