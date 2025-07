Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Alzey (ots)

Am Mittwoch, 09.07.2025, ereignete sich gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Alzey. Eine 58-Jährige befuhr auf ihrem Kleinkraftrad (Roller) die Schafhäuser Straße in Richtung Nibelungenstraße. Während sie sich im Kreisverkehr in Höhe des LIDL-Marktes befand, fuhr ein schwarzer Audi in den Kreisverkehr ein ohne die Vorfahrt des Kleinkraftrades zu beachten. Der Audi stieß in Höhe der Hinterachse gegen den Roller, welcher zu Fall kam. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und der Roller beschädigt. Der Audi fuhr ohne anzuhalten in die Straße Am Rennweg weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Kombi der Marke Audi, vermutlich einem A4 oder A6. An dem Fahrzeug dürften sich Kratzer an der Frontstoßstange befinden und die vordere Kennzeichenhalterung gesplittert sein. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Verbleib des oben beschriebenen Audi unter 06731/9110.

