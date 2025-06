Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unheiliges am Friedhof

Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) (ots)

Traktor rammt Pritschenwagen.

Am Dienstag, 17. Juni 2025 gegen 11.15 Uhr bemerkten Arbeiter am Friedhof ein lau-tes Geräusch. Es stellte sich heraus, dass das geparkte Firmenfahrzeug beschädigt wurde. Es handelt sich um einen weißen Pritschenwagen Renault, Typ Master, wel-cher am Fahrbahnrand abgestellt war. Aus einem Feldweg kommend brummte ein grüner Traktor mit angehängtem Heuwender vorbei, streifte das Fahrzeug und fuhr weiter in Richtung Ortsmitte. Gelenkt wurde das Gefährt von einem Mann, welcher als korpulent und mit grau-weißen, lockigen Haaren beschrieben wird. Zeugen schätzen den Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Aufgrund des Betriebsgeräusches erscheint es möglich, dass der Mann den Anstoß nicht bemerkt hat. Wer Hinwiese zur Person des Traktorfahrers, dem Gespann oder dem Gesamtgesche-hen geben kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell