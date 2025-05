Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichweiler (Kreis Kusel) (ots)

Motorradtour an Vatertag endet im Krankenhaus. Am Donnerstag, 29.05.2025 gegen 16.00 Uhr waren mehrere Motorradfahrer auf der K 61 aus Richtung Eckersweiler unterwegs. Ein 59jähriger Biker verlor in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er konnte zunächst zurück auf die Fahrbahn manövrieren geriet auf der gegenüberliegenden Seite ins Grüne, wo er sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der Verletzte war ansprechbar und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Nach ersten Feststellungen be-stand keine Lebensgefahr. |pikus

