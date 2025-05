Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Radfahrer begeht Unfallflucht

Kusel (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025 um 21:12 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in Kusel, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf Höhe des Burger King. Zeugenangaben zufolge habe sich der Fahrradfahrer bei dem Zusammenstoß im Gesicht verletzt und geblutet. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Er sei etwa 1,90m groß und habe einen Bart. Das Fahrrad sei blau gewesen und durch den Unfall stark beschädigt worden.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell