POL-BOR: Südlohn - Nachtragsmeldung/Schwerer Verkehrsunfall

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Am Schloßgraben; Tatzeit: Zwischen 06.11.2024, 18.30 Uhr, und 07.11.2024, 07.00 Uhr; In Ahaus haben Unbekannte mehrere Glasscheiben eines städtisch genutzten Gebäudes beschädigt. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Donnerstag an der Straße Am Schloßgraben ab. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter mit Steinen gegen die Scheiben. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

