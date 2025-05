POL-PIKUS: Heftiger Zusammenstoß

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots) - Unnötigen Ärger erlebt eine Dame beim Wochenendeinkauf. Am Samstag, 10.05.2025 stellte eine Kundin ihren grünen Pkw Opel mit KUS-Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Fürther Straße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugecke fest. Anhand des Schadensbildes kommt ein LKW oder ähnliches Großfahrzeug als Verursacher in Betracht. Die Unfallzeit kann eng ...

mehr