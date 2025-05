Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Dubioser Mopedunfall

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Ein Zweiradfahrer verursacht in spektakulärer Manier einen Verkehrsunfall und lässt weitere Beteiligte verblüfft zurück. Am Montag, 19.05.2025 gegen 16.45 Uhr bog ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw Toyota in der Embachstraße nach links in ein Grundstück ab. Von hinten näherte sich ein Leichtkraftrad in rasanter Fahrt und setzte an, den abbiegenden Pkw zu überho-len. Er erwischte den Pkw vorne links. Das beschädigte Zweirad trudelte weiter und knallte schließlich gegen einen weiteren geparkten Pkw. Der Biker gab Zeugen ge-genüber an, dass er keine Polizei sehen wolle. Unerkannt macht er sich mit seinem Gefährt von dannen. Bei dem benutzten Zweirad handelt es sich um eine orangefarbene Geländemaschi-ne, vermutlich der Marke KTM. Ein Kennzeichen war nicht angebracht. Zeugen stell-ten Bildmaterial zur Verfügung und beschreiben den Unfallflüchtigen als jungen, schlanken Mann im Alter von 17 - 21 Jahren. Er ist etwa 1,70 m groß und trug eine schwarze Motorradjacke sowie eine grün-braun-weiße Camouflage Hose Mit den Zeu-gen sprach er englisch mit starkem deutschen Akzent. Er schob das Zweirad zunächst von der Unfallstelle weg; außer Sichtweite gelang es ihm nach mehrmaligen Versu-chen, den Motor zu starten. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wende sich bitte an die Polizeiin-spektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell